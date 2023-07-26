Darıca Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor. Yaklaşık 4 bin 500 çocuğun kayıt yaptırdığı Yaz Spor Okullarında 9 farklı branşta eğitim veriliyor.

Darıca Belediyesi’nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda eğitimler sürüyor. Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları’nda çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyor.

7-14 yaş arası genç ve çocukların başvurduğu ücretsiz Yaz Spor Okulları’na yaklaşık 4 bin 500 kişi başvurdu. Tekvando, halk oyunları, voleybol, basketbol, eğlenceli atletizm, okçuluk, jimnastik, futbol ve yüzme olmak üzere 9 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda eğitimler de eğlenceli şekilde devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimler ile Darıcalı çocuklar spor ve eğlence dolu bir yaz geçiriyorlar.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, özellikle gençlerin ve çocukların sporla ilgilenmesini önemsediklerini ifade ederek, "Yaz Spor Okullarımıza yaklaşık 4 bin 500 çocuğumuz kayıt yaptırdı. 9 farklı branşta 4 binin üzerinde yavrumuzun eğitim aldığı büyük bir spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitmenlerimizle beraber çocuklarımızın yaz aylarını spor ve eğlence dolu geçirmelerini sağlayacağız. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Ana hedeflerimizden biri Darıca’da her çocuğumuzun, her gencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini arzuluyoruz. Burada da herkese hitap edecek şekilde 9 farklı branşımız var. Darıca’nın spor şehri olması adına canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.