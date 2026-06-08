Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, trafikte birbirlerini sıkıştırarak tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Görüntülerde sürücülerin sık sık şerit değiştirdiği, birbirlerinin önünü kestiği, ani fren yaptığı ve hatalı sollamalarla hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.



Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Görüntüleri incelemeye alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin kimliklerinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışma başlattı.