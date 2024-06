Darıca’da saha müdürlüklerinden oluşan özel ekip ilçe genelinde kapsamlı yaz temizliği başlattı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ana cadde ve sokaklar ile parklar başta olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı yaz temizliği için özel ekip kuruldu. Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü gibi saha müdürlüklerinden oluşan ekipler her gün farklı bir mahallede cadde ve sokaklardan parklara, boş arsalardan çöp konteynırlarına kadar her alanı köşe bucak temizliyor. Yaz temizliği için kurulan ekip, vatandaşlar tarafından da beğeni toplarken ilk çalışmaya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Daha yaşanabilir temiz çevre için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Bıyık, “Daha temiz Darıca anlayışıyla hareket ederek özel ekip kurduk. Oluşturulan ekip sadece ana caddelerde değil mahalle aralarındaki sokakları da temizliyor. Çocuk parklarından çöp konteynırlarına kadar her alanı köşe bucak temizleyecek ekiplerimizin bu uygulaması yaz boyunca devam edecek. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirecek vatandaşlarımızın daha hijyenik şartlarda yaşaması için bu çalışmayı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.