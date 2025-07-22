Darıca’da bulunan Ali Arıcan Caddesi; asfalt, kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşacak.

Darıca Belediyesi tarafından, şehir estetiği ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, mevcut asfalt ve kaldırımların söküm işlemlerine başlandı.

Yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması planlanan çalışmalarla 370 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki cadde bütünüyle yenilenecek. Proje çerçevesinde 3 bin 300 metrekare asfalt ve bin 500 metrekare kaldırım döşenecek. Ayrıca, cadde 20 yeni dekoratif aydınlatma direğiyle aydınlatılacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, prestij cadde uygulamalarıyla ilçeyi daha modern hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bıyık, "Darıca’nın her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz. Ali Arıcan Caddesi’ni hem görsel açıdan modern hale getirecek hem de vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artıracağız. Proje kapsamında altyapı, üstyapı, aydınlatma ve yol düzenlemeleriyle caddeyi yeni bir görünüme kavuşturacağız. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.