Türkiye'den uzanan iyilik eli sayesinde yapımı tamamlanan merkezin açılışı, 19-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 'Kardeşlik Seferberliği Haftası' etkinlikleri kapsamında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından yıl boyunca yetimlerini ağırlamaya başlayan Darüsselam Kız Sevgi Evi, ailesini kaybetmiş ya da korunmaya büyük ölçüde muhtaç durumdaki kız çocuklarına güvenli, huzurlu ve modern bir yaşam alanı sunuyor. Yetimhane, sadece çocukların uyuyabileceği standart bir barınma merkezinin çok ötesinde, entegre bir eğitim ve yaşam üssü olarak kurgulanırken, kız çocuklarının barınma, gıda, giyim, güvenlik ve sağlık gibi tüm temel ihtiyaçları UKABDER tarafından eksiksiz şekilde karşılanıyor. Yetim kızlar; bir yandan akademik okul eğitimlerine kesintisiz olarak devam ederken, diğer yandan manevi gelişimlerini destekleyecek Kur'an-ı Kerim ve hafızlık eğitimlerini de bir arada alıyor. Darüsselam Kız Sevgi Evi, devasa bir iyilik ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Çad'da Osmanlı'nın tarihi 'külliye' geleneğini yeniden yaşatan 11 dönümlük kompleksin içerisinde kız yetimhanesinin yanı sıra 120 yetime otel konforunda barınma sunan Darül Ferah Erkek Umut Evi, bölge halkının ibadetlerini gerçekleştirdiği Fatih Sultan Mehmet Han Camii ve Türkiye standartlarında modern müfredatla eğitim verecek olan Recep Tayyip Erdoğan Okulu da bir arada yükseliyor.

'Afrika'da Türkiye'nin yardımseverliğini temsil etmekten büyük bir onur duyuyoruz'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UKABDER Genel Başkanı Murat Uğur, bölgedeki faaliyetlerin taşıdığı anlama dikkat çekerek, 'Afrika'da Türkiye'nin yardımseverliğini temsil etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam coğrafyaları vizyonu gereği, bu topraklarda mazlumların elinden tutmaya ve kalıcı eserler inşa ederek çalışmalar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki eğitim faaliyetlerini genişletmek amacıyla yeni Kur'an kursları açma hazırlıklarına da başlayan dernek, Darüsselam Kız Sevgi Evi projesiyle Afrika'da kız çocuklarının okullaşmasına ve toplumsal hayata güvenle hazırlanmasına öncülük ediyor. Türk hayırseverlerin destekleriyle Çad'ın ortasında yeşeren bu umut yuvası, yetim kızların hem bugününü güvence altına alıyor hem de yarınlarını aydınlatmaya devam ediyor.