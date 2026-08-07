Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu Yenierice köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç. (38) idaresindeki 06 RE 202 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi C.Ç. (35), çocukları A.Ç. (16) ve A.Ç. (14), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.