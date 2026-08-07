Olay, İnegöl’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma girdiği iddia edilen genç, enerji nakil hattı direğine çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası bir tehlikeye karşı hazır bekletildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. Şahıs, ekiplerin iknası sonucu direkten güvenli şekilde indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.