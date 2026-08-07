Olay, İnegöl’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma girdiği iddia edilen genç, enerji nakil hattı direğine çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası bir tehlikeye karşı hazır bekletildi.

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Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. Şahıs, ekiplerin iknası sonucu direkten güvenli şekilde indirildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ