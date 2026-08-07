Yeni Parti, İnegöl’de teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak kurucu ilçe yönetim kurulunu oluşturdu.
Partinin İnegöl Kurucu İlçe Başkanı olarak Erkan Dönmez görevlendirilirken, Dönmez’in yönetiminde toplam 32 kişi yer aldı.
Açıklanan yönetim listesinde iş insanları, özel sektör yöneticileri, avukatlar, emekliler, çiftçiler, bir doktor, harita mühendisi, sosyal hizmetler uzmanı ve eski muhtar gibi farklı meslek gruplarından isimlerin bulunması dikkat çekti.
32 kişilik kurucu yönetim
Yeni Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Erkan Dönmez’in yönetiminde yer alan isimler ve meslekleri şöyle:
1. Ayşe Dinç – Özel Sektör Yönetici
2. Ayşe Pakoğlu – Emekli
3. Barış Kama – Emlak ve İnşaat
4. Emel Narin Akkul – Emekli
5. Emine Çan – Sosyal Hizmetler Uzmanı
6. Emir Sakarya – İş İnsanı
7. Ercan Uysal – İş İnsanı / Eski Muhtar
8. Güven Torun – Özel Sektör Yönetici
9. Hakan Sorguç – İş İnsanı
10. Harun Uludağ – İş İnsanı
11. Hüseyin Ertan Başdere – Avukat
12. Hüseyin Ordu – İş İnsanı
13. Hüseyin Tekin – Özel Sektör Yönetici
14. İlker Tokdemir – Harita Mühendisi
15. Kenan Kaya – Vardiya Amiri
16. Levent Mollaer – İş İnsanı
17. Murat Duran – Avukat
18. Mustafa Uygun – Özel Sektör Yönetici
19. Zafer Atila – İş İnsanı
20. Necip Başarır – İş İnsanı
21. Oğuz Erdem – İş İnsanı
22. Okan Göktaş – İş İnsanı
23. Onur Atılgan – İş İnsanı
24. Orhan Doğan – İş İnsanı
25. Özer Pala – Çiftçi
26. Sabahattin Berk – İş İnsanı
27. Serhat Onay – İş İnsanı
28. Ufuk Güneş – İş İnsanı
29. Ural Can Yalçın – Avukat
30. Veysi Çınar – Doktor
31. Yıldırım Sevimlioğlu – Emekli
32. Yiğithan Mertyığıt – Çiftçi
“Güçlü Bir İnegöl” mesajı
Yeni Parti İnegöl teşkilatının paylaştığı yönetim görselinde “Yeni Bir Vizyon, Güçlü Bir İnegöl” mesajı öne çıktı.
Kurucu yönetimin oluşturulmasıyla birlikte Yeni Parti’nin İnegöl’de saha çalışmalarına ve teşkilatlanma faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Erkan Dönmez başkanlığındaki 32 kişilik kurucu yönetimin, önümüzdeki süreçte parti çalışmalarını İnegöl genelinde yürütmesi planlanıyor.