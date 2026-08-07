İnegöl'de faaliyet gösteren Onur Er Cam Elektrik Elektronik Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Onur Er Seramik Mobilya ve Tasarımları Cam İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen konkordato sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/1565 Esas sayılı dosyası kapsamında yayımlanan ilanla, şirketlerden alacağı bulunan kişi ve kuruluşlara alacaklarını bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMİŞTİ

Mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda, iki şirkete 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verildi. Ayrıca daha önce görevlendirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Güzin Yetiş'in, konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine karar verildi.

ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK SÜRE

Konkordato Komiserliği tarafından yayımlanan ilana göre, şirketlerden alacağı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Başvurularda alacak miktarını ve dayanağını gösteren; Sözleşme, Fatura, İrsaliye, Senet, Hesap ekstresi, Mutabakat mektubu, Temlikname gibi belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi isteniyor.

BAŞVURULAR KOMİSERLİĞE YAPILACAK

Alacak bildirimleri, Konkordato Komiseri Güzin Yetiş'in Bursa Nilüfer'deki ofisine bizzat ya da avukat aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla da başvuru kabul edilecek. Ancak ilan süresi geçtikten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacak.

BİLDİRİM YAPMAYANLAR HAK KAYBI YAŞAYABİLİR

İlanda, alacağını süresi içerisinde bildirmeyen alacaklıların, alacakları şirket kayıtlarında yer almıyorsa konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacağı ve oy kullanma hakkını kaybedeceği belirtildi. Bu nedenle alacaklıların yasal süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte başvurularını tamamlamalarının önem taşıdığı ifade edildi.

KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme tarafından verilen kesin mühlet sürecinde şirketlerin mali durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, konkordato komiserliği de alacaklıların kayıt işlemlerini tamamlayarak sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesini hedefliyor. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren başlayan 15 günlük süreyi kaçırmamaları gerektiği vurgulandı.