Dr. Yavuzcan, "Multivitamin, C ve D vitamini, Omega-3, magnezyum gibi mikrobesinler bağışıklık ve beyin sağlığı için hayati önem taşır. Ancak ezbere ve uzun süreli takviye kullanımı ciddi sağlık riskleri barındırır. Özellikle bağışıklığı baskılanmış bireylerde bilinçsiz pre ve probiyotik kullanımı tehlikeli sonuçlar doğurabilir; egzaması olanlar B vitaminlerinden, kan sulandırıcı kullananlar ise kontrolsüz takviyelerden uzak durmalıdır" dedi.

Maden suyu ile ilgili görüşlerini açıklayan Dr. Yavuzcan, maden suyunun hidrasyon, kemik, sindirim ve kalp sağlığı için zengin bir mineral kaynağı olduğunu belirterek, sodyum ve potasyum oranlarının kişinin sağlık durumuna (örneğin böbrek yetmezliği veya tansiyon) göre seçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’deki bazı maden sularının gizli gücünün Bor minerali olduğunu ifade eden Dr. Yavuzcan, "Maden suyu beslenmeye sağlıklı bir katkıdır ancak yüksek sodyum içeriklerine dikkat edilmeli, hem maden suyu seçiminde hem de vitamin takviyelerinde kişinin genel sağlık haritası ve diyet ihtiyaçları mutlaka gözetilmelidir" dedi.