Dün akşam 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili’nde meydana gelen olayda, Kayseri’den tatil amacıyla Antalya’ya gelen 3 arkadaş, akşam saatlerinde vakit geçirmek için Konyaaltı Sahili’ne gitti. 3 arkadaş bir süre sohbet ettikten sonra serinlemek için denize girdi. Gençlerden birisi kısa süre sonra sudan çıkarken, bir süre sonra Muhammet Topçu (19) ve Uğur Kaan’ın (20) suda kaybolduğunu fark etti. Arkadaşlarının farklı bir noktadan sudan çıkmış olabileceğini düşünün genç tüm aramalarına rağmen 2 arkadaşına ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Cansız bedenleri 25 metre açıkta bulundu

İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na bağlı bot ve dalgıçlar sevk edildi. Karada polis ekipleri, denizde ise dalgıçlar 2 gencin bulunması için çalışma başlattı. Dalgıçların suda yaptığı arama sonucu Muhammet Topçu’nun cansız bedeni kıyıdan 10 metre uzaklıkta ve Uğur Kaan’ın cansız bedeni ise yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. Cansız bedenleri sudan çıkartılan 2 arkadaşın cenazeleri savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı

Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Topçu ve Uğur Kaan’ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Gece saatlerinde çocuklarının ölüm haberini alan Muhammet Topçu’nun babası ve Uğur Kaan’ın yakınları Adli Tıp’a geldi. Bir hayli üzgün oldukları görülen Muhammet Topçu’nun babasını yakınları sakinleştirdi. 19 yaşında kaybettiği oğlunun tabutunu kendi elleri ile cenaze aracına yükleyen acılı baba bir süre sonra dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı babanın, "Muhammet gitti, beni bıraktın gittin babam, ciğerimi yaktın babam" sözleri yürekleri dağladı.