Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye dahil 9 ülkede yaşayan Ahıskalı Türklerinin ve işbirliği yapılan Türk Dünyası STK’larının ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye devam ettiğini bildirildi.

‘Güçlü Türkiye, güçlü Türk Dünyası’ vurgusu yapan Kassanov, “Türkiye yüzyılında bizler Erdoğan ve Cumhur İttifakına olan desteğimizi bir kez daha yineliyoruz’’ dedi.

14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, güncel siyasi gelişmelerin yada günü birlik tartışmaların ötesinde milleti, ülkeyi ve gelecek nesilleri ilee Türk dünyasını ilgilendiren hayati bir mesele olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kassanov, “Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılını şekillendirebilecek bir seçimin, çok önemli bir dönemin karar aşamasındayız. Türkiye yoluna devam etmelidir. Türkiye’nin geleceği ve Türk Dünyası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğimizi beyan ediyoruz. Bu ülkenin ve bu milletin soylu yürüyüşüne çelme takmaya kalkan kim varsa yüzlerini karartma vaktidir. Bizler Anadolu coğrafyasının bağrından çıkmış, yıllarca sürgünlerde yaşamış, Ahıskalı Türkler ve Türk Soylular olarak, ülkemizin ve milletimizin kötü gününde de iyi gününde de bu toprakları vatan bilerek, güçlü, müreffeh, istikrarlı, kendi vatandaşlarına ve tüm mazlumlara kol kanat geren güçlü Türkiye’nin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.