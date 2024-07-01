Edirne’de bu yıl 663’ncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde görev yapacak geleneksel kıyafetli davul zurna ekibinin çeşitli müzikler eşliğinde güreşlere daveti başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar’ın olmazsa olmazı 40 kişilik davul-zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerini giyerek vatandaşları ve esnafı 4 Temmuz’da başlayacak 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etmeye başladı. Davul zurnalı daveti ilgiyle izleyerek cep telefonlarıyla kaydeden esnaf ve vatandaşlar beğenilerini verdikleri bahşişle gösterdi.

Bugün çok mutlu olduklarını belirten Davul- Zurna Şefi Fahrettin Zurnacı, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne’nin düğünü olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyip Edirne’nin caddelerini dolaşan davul-zurna ekibi, büyük beğeni topladı.

Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı’nda 4-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 663’ncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarında geziyor. Davul-zurna ekibinin gösterisini ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları telefonlarına kaydederken bazıları ise çalınan ezgilere oyunlarla eşlik etti.

Kırkpınar davul-zurna ekibinin daveti sırasında çalınan ezgilere dayanamayan vatandaşlar da hem bahşiş verdi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Edirne esnafı Ömer Tuzcu, "663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri güzel bir havada güzel bir coşkuyla başladı. Edirne esnafı olarak bu hareketten bereket bekliyoruz. Tüm Türkiye’yi bu şenliklere davet ediyoruz buyursun gelsinler tarihi güzellikler içerisinde şenlikleri seyretsinler. Davul- Zurna ekibinin daveti de kente renk katan güzellikler arasında yer alıyor" dedi.