İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 790'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 309 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 39 bin 790'a çıktı.

İsrail hükümetinin bu zulmü Filistin devletine devam ederken AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ilk sosyal medya hesabından Bir açıklamada bulundu.

Davut Gürkan yaptığı açıklamada ktülsiyonistler masum insanlara çaresizliğe sürükleyenler bu görüntünün hesabını vermeli ifadelerini kullandı.