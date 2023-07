AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yerel seçimlere 8 ay kala yaptığı açıklamalarda Bursa'da belediyelerde ve yönetimde değişim olacağını duyurdu. Gürkan, seçim hazırlıkları kapsamında bazı ilçelerde belediye başkanlarının değişeceğini belirtti.

Başkan Davut Gürkan, AK Parti'nin seçim stratejisini yenileme üzerine kurduklarını vurgulayarak, seçimlere 8 ay gibi bir süre kaldığını ifade etti. Süreci değerlendireceklerini ve vatandaşların beklentilerini sahada alacaklarını belirten Gürkan, önceki seçimlerde verilen vaatlerin yerine getirilip getirilmediğini, gerçekleşmeyen vaatlerin nedenlerini ve ekstra yapılan hizmetleri değerlendireceklerini söyledi.

AK Parti'nin seçim ilkesine göre en fazla oy alacak adaylarla yola devam ettiklerini vurgulayan Başkan Gürkan, sahadaki analizlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu analizler doğrultusunda çalışmalar yaparak ilerleyeceklerini kaydetti.

Davut Gürkan, partilerinin belediye başkanlarının çoğunun zaten teşkilatları içinden geldiğini belirterek, ilçe teşkilatlarında bir yenilenme ve değişiklik yapacaklarını açıkladı. İlçe başkanlarıyla istişareler yapılarak, yönetimlerle ilgili değişim beklentileri varsa bunları yerine getirmek için süreci başlatacaklarını ifade etti.

Bursa'da seçim süreci hazırlıkları içinde, her ilçede olmasa da birçok ilçede değişikliklerin gerçekleşeceğini belirten Gürkan, bu durumun bir yenilenme süreci olduğunu dile getirdi. Henüz ilçe isimlerini verememekle birlikte, seçimi kazanmak için yola çıktıkları yerlerde en fazla oy kazandıracak adayların AK Parti Bursa teşkilatı içinden çıkacağını belirtti. Bu durumun teşkilatlarda da bir yenilenme habercisi olduğunu vurguladı ve partilerinin daima kendini yenileyen ve yeni yüzlerle yola devam eden bir parti olduğunu ifade etti.

Başkan Davut Gürkan'ın açıklamarı şöyle;

“Bursa’da bu seçim süreci hazırlıkları içerisinde mutlak surette her ilçede olmasa bile birçok ilçemizde değişiklikler gerçekleşecektir. Bu da bir yenilenme sürecidir. Şu an ilçe ismi veremiyoruz. Sonuçta biz seçimi kazanmak için yola çıkıyoruz. Seçimi kazanmak için yola çıktığımız bir yerde de en fazla oyu kazandıracağımız arkadaşlarımız mutlaka bizim AK Parti Bursa teşkilatımızın içerisindedir. Bu da teşkilatlarımızın içerisinde de yenilenmenin olacağının habercisidir. Biz her daim yenilenerek giden kendilerini bir şekilde bu konuda yenileştiren yeni adaylarla yeni yüzlerle yola giden bir partiyiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunu başlatmış olacağız. Arkadaşlarımızın önünü açmalıyız.”