Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri merkeze alan projelere bir yenisini daha ekledi. "Gençlik Bursa’da Yollarda" projesiyle eğitim için Bursa'ya gelen gençlere ücretsiz turlar düzenleyerek şehri tanıtan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de "Genç Seyyahlar Yeni Şehirler" projesiyle Bursalı gençlere farklı şehirleri keşfetme fırsatı sunuyor.

Bursalı 18-25 yaş arası gençlerin farklı şehirlerin değerlerini yakından tanımaları amacıyla düzenlenen ücretsiz turlar, İstanbul programıyla başladı. İlk grup, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nden rehber eşliğinde hareket etti ve İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını keşfetme şansı buldu. Eyüp Sultan, Sultan Ahmet, Ayasofya ve Çamlıca Camileri gibi önemli mekanları gezen gençler, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından ikram edilen öğle yemeğiyle de unutulmaz bir gün yaşadılar.

Proje kapsamında yer almak isteyen Bursalı gençler, Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil uygulaması ve "gezi.bbgenclikkulubu.com" adresinden online kayıt yaptırabilecekler. Bu sayede, geleceğin seyahatseverleri farklı şehirlerin kültürlerini ve zenginliklerini keşfederek hem eğlenecek hem de öğrenecekler.

Büyükşehir Belediyesi, gençleri merkezine alan bu projelerle eğitimin ve kültürel deneyimlerin önemini vurgulayarak gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.