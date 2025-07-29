Bursa Harmancık'ta çıkan orman yangını vatandaşların da sarf ettiği büyük fedakarlığı gözler önüne serdi. Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin su dolu römorkunun lastiği patlarken, patlak lastik ile jant üzerinde yoluna devam ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu. Jant üzerine yangına yolculuk görüntüleri binlerce destek yorumunu da beraberinde getirdi.



Öte yandan su alma noktasında jant üzerinde giden çiftçi ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı. Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.