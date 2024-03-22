İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Haklarında delillerin de bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Kaynak: İHA