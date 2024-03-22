Eşitlik bilincine sahip çocuklar yetiştirmek amacıyla yola çıkan Evde Eşitlik Var inisiyatifi, AB Sivil Düşün Programı’nın desteğiyle çıkardığı “Bizim Evde Eşitlik Var” kitabını aileler, okul öncesi eğitimciler ve çocuklarla buluşturdu.

Erken çocukluk döneminde duygusal ihmalin önlenmesi konusuna çalışan Geleceğe Dokunan Anneler ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda projeler yürüten Awen for Us, toplumda cinsiyet eşitliği bilincinin yaygınlaşması ve kalıcı bir kültüre dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İş birliği kapsamında faaliyetlerini sürdüren Evde Eşitlik Var inisiyatifi, çocuk gelişiminde en önemli konu başlıkları arasında yer alan ve temelleri ailede atılan toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla yola çıktı. Çocukların yerleşik toplumsal cinsiyet kodlarından bağımsız yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla “Bizim Evde Eşitlik Var” isimli etkileşimli hikâye kitabı ve “Evde Eşitlik Var Kılavuzu”nu aileler, okul öncesi eğitimciler ve çocuklarla buluşturdu.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın destekleriyle hayata geçirilen proje, Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven’in katkılarıyla Prof. Dr. İsmihan Artan tarafından kaleme alınan ve Esra Sabık Turgut’un çizgileriyle hayat bulan “Bizim Evde Eşitlik Var” isimli etkileşimli hikâye kitabını, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) katkılarıyla kadın ve çocuk merkezlerine ulaştırdı.

Sorumlulukların cinsiyeti yok

Çocuklara yönelik hazırlanan "Bizim Evde Eşitlik Var" etkileşimli hikâye kitabı; kahramanlar Esra ve Murat’ın gözünden renklerin, duyguların, mesleklerin ve ev içi sorumlulukların cinsiyetinin olmadığını göstererek, çocukları eşitlik ve çeşitlilik kavramlarıyla erken yaşlarda tanıştırmayı amaçlıyor.

Ailelere yönelik hazırlanan Evde Eşitlik Var Kılavuzu ise cinsiyetçi önyargılar ve ayrımcılığın dilimizde ve davranışlarımızda nasıl açığa çıktığını anlatırken, toplumsal cinsiyet kodlarından bağımsız çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynler ve eğitimcilere yol göstermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kılavuz, aile içinde eşitlik bilincini artırmak ve çocuklara doğru rol model olmak için ailelere kıymetli bir kaynak sunuyor.