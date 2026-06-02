İnegöl'de yaşayan Onur Bilici, 1.5 ay önce oturma odasına açılan balkon kapısından içeri giren güvercinlerin koltuğunun altında yuva yaptığını fark etti. Yuvada yumurtaların olduğunu gören Bilici, kuşları bulunduğu yerden uzaklaştırmak yerine onlara sahip çıktı. Aradan geçen sürede yumurtadan yavru çıkarken, genç adam evinin bir bölümünü adeta güvercinlere tahsis etti.



Anne güvercin ve yavrusunu ürkütmemek için oturma odasına mümkün olduğunca girmediğini belirten Bilici, güvercinlerin rahatça giriş çıkış yapabilmesi için balkona açılan kapıyı da sürekli açık tuttuğunu söyledi.



Hayvanlara zarar vermenin doğru olmadığını söyleyen Bilici, "Yuva yıkanın yuvası yıkılır derler. Sonuçta onlar da Allah'ın yarattığı canlılar. Burayı kendilerine yuva seçmişler. Ben de onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Mutlu Oldum

Olayı anlatan Bilici, "Bir gün işten geldim kahvaltı yapacaktım. Kahvaltı yaptıktan sonra koltuğun altından sesler geldiğini duydum. Koltuğun altına eğilirken 2 tane çift kuşu fark ettim. Yuva yaptıklarını gördüm, duygulandım. Rahatsız etmek istemedim onları. Mutlu da oldum. Yalnız yaşıyorum zaten benim içinde misafir oldu." dedi.

Güvercinlerin yaklaşık 1.5 aydır misafir olduklarını belirten Bilici," Yaklaşık 1,5-2 ay sürdü. 2 tane yumurtası çıktı kuşların. Onları ürkütmemek için odaya girmemeye başladım. Onları rahatsız etmemek için. Temizlik de yapamadım. Sadece yemlerini veriyordum. Pirinç, bulgur falan. Bu yavru 2 gün önce dünyaya geldi. Besliyoruz. Anne babası genelde akşamları geliyor. 5-10 dakika duruyor. Yemini verip gidiyor. Bu odayı kullandığım zamanlarda oluyordu. Beni görüp rahatsız olmuyorlardı. Böyle bir süreç yaşadık." dedi.

"Yuvayı yıkanın yuvası bozulur"

"Yuvayı yıkanın yuvası bozulur" deyimini hatırlatan Bilici, "Bende o yüzden rahatsız etmek istemedim onları. Annesi babası rahat bir şekilde gelsin gitsin. Bu süreçte de büyümesini bekleyip ondan sonrada güzel bir şekilde uçmalarını bekleyeceğim. Sabah işten gelip kahvaltı yaptığım zamanda da balkondan geliyordu. Hiçbir şekilde bende çekinmiyorlardı. Yalnız yaşıyorum onlarda bana bir arkadaş, bir dost oldular." dedi.