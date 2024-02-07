

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "canavarca his saikiyle adam öldürmek, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma ve nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 2 kez ağırlaştırışmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık İ.S., (50) ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur F.O.(44), maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Olayın mağduru F.O. ile tanıştıktan bir süre sonra sevgili olduklarını ve birlikte yaşamaya başladıklarını ileri süren tutuklu sanık İ.S, maktul Recep Özaslan'ın da kalacak yeri olmadığı için eve geldiğini söyledi. Olay günü maktül Recep Özaslan ile F.O.'yu uygunsuz vaziyette yakaladığını ileri süren sanık İ.S., "Silahımı onlara doğru çektim. Maktul üzerime doğru hamle yaparak 'sık lan' dedi. Ben de ateş ettim. Sonra İ.S.'ye de 3-4 el ateş ettim. Polisi aramak istedim ama F.O. iyi olduğunu söyleyerek, izin vermedi. 'Bu olaylar benim yüzümden oldu, gerekirse cesedi aldıracağım, seni de kurtaracağım. Savcı ve avukat tanıdıklarım var' diyerek, sürekli yanımda durdu" dedi.



"Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladım ama alıkoyma, cinsel istismar ve yağma suçlarını kabul etmiyorum"

Mağdur F.O.'nun yaralarının bakımını, eczaneden aldığı tıbbi malzemelerle yaptığını anlatan sanık İ.S., “Bu süreçte birlikte uyuşturucu madde kullandık. Telefon ve tableti evde kaldı. Kızı, eve ziyarete bile geldi. Onu alıkoyduğum iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Maktul Recep Özaslan'ı kasten öldürdüğümü, F.O.'yu da yaraladığımı kabul ediyorum. Fakat zorla alıkoyma, rızası dışında cinsel ilişki ve yağma suçları ile hiç bir ilgim yoktur" diye konuştu.

Müşteki F.O. ise dehşet anlarını anlatırken gözyaşlarını boğuldu. Kardeşinin kaybolan saatini bulması için tanıştığı sanık İ.S.'nin evine saati teslim almak için gittiğini söyledi. Sanık İ.S.’nin kendisine sürekli zorla uyuşturucu madde verdiğini öne süren F.O., olay günü sanıkla aynı odada olduklarını, uykudan kalkan sanığın sinirle kendisini Özaslan'ın bulunduğu salona götürerek ona, "Arkamdan ne iş çeviriyorsun, zulayı çıkar" diye bağırmaya başladığını anlattı.



“10 gün ceset ile aynı odada kaldım, 10 saat ölü taklidi yaptım”

Önce maktulü öldüren sanığın, daha sonra kendisine ateş ettiği anlatan mağdur F.O., “Bir saat içerisinde bana aralıklarla ateş etti. ‘Senin kalbinde sorun vardı’ diyerek son kurşunu kalbime doğru sıktı. Bilincim hep açıktı. Tekrar bana ateş etmesin diye 10 saat boyunca ölü taklidi yaptım. Fakat nefes aldığımı fark etti. ‘Sen hala ölmedin mi’ dedi. Ben de ‘Ölmedim, ne yapacağız’ deyince panikle silahı fırlattı. Bana 'Allah'ın almadığı canı ben almam' dedi. Korktuğum için beni öldürmesin diye onu çok sevdiğini ve hamile olduğumu söyledim. Söylediklerini yaptım. Recep Özaslan’ın cesedi ile 10 gün aynı odada kaldım. Cesedin çürümesi ve kurtlanmasını gördüm. Beni öldürmesinden korktuğum için aileme anlatmadım. İ.S madde etkisinde sızdığı sırada telefonundan anneme olayları mesaj olarak anlattım ve sayede kurtuldum” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mağdur ve sanığın arasındaki telefon kayıtlarının incelenmesi ve şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA