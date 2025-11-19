

Kafkasspor’dan yapılan açıklamada, Deka yemek Sanayi firmasının kulübün 3 aylık yemek ihtiyacını karşılayacağı açıklandı.

Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deka Yemek Sanayi’nin sahibi Sayın İsmail Dede ve Sayın Erol Karataş, kulübümüzün 3 aylık yemek masrafını karşılayarak önemli bir destek sağlamıştır. Bu katkı, Kafkasspor’un sürdürülebilir yapısına, sporcularımızın günlük ihtiyaçlarına ve kulübümüzün çalışmalarına ciddi anlamda güç katmıştır. Kafkasspor yönetimi ve camiamız adına kendilerine teşekkür ediyor, şehrimizin spor kültürüne değer katmak isteyen tüm kurum ve iş insanlarını bu örnek dayanışmaya ortak olmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN