Kaza saat 22.30 sıralarında Hikmet Şahin Köprülü kavşağı girişinde meydana geldi.

Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı girişinde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden sürücü Mehmet M.(20) yönetimindeki 35 BOB 361 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanında seyreden sürücü Batuhan S.(18) yönetimindeki 16 BHS 626 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 35 BOB 361 plakalı otomobil takla atarak ters durdu. Kaza sonucu takla atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Serdar T.(20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.