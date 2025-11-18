MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Kasım Salı günü TBMM'de yaptığı grup konuşmasında, "Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum:

Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren MHP İnegöl eski Başkanı Hayati Bedir şu ifadeleri kullandı;

"Devlet Bahçeli’yi siyasi parti genel başkanı olarak değerlendirirsek, hayal kırıklığı yaşarız.

Devlet Bahçeli’yi devlet adamı olarak değerlendirip anlarsak, mutlu ve müreffeh yaşarız.

Bugün dediklerini anlamak için geçmişe bakmak gerekir. Osmanlı’nın Balkanlar’daki bize dayatılan çatışmaları, ayrılıkları, terk edişleri ve kurulan tuzakları bilmek gerekir.

Bugünü anlamak için dünü bilmek gerekir.

Devlet Bey’e inanıyorum, anlıyorum ve dün, bugün, yarın bir adım ardındayım."