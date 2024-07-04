Sünnet şöleni kapsamında delikanlılığa adım atan çocukları hastanede ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hediye takdim ederek miniklere moral verdi.

Gebze Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni kapsamında hastanelerde cerrahi müdahaleyle sünnet edilen çocuklarını ziyaret eden Başkan Büyükgöz, acil şifalar diledi. Başkan Büyükgöz, ilk mürüvvetlerini yaşadığı sünnet organizasyonu kapsamında cerrahi müdahaleleri yapılan çocukları ve onların ailelerini hastanede ziyaret etti. Hastanenin steril ortamında cerrahi müdahaleyle delikanlılığa adım atan çocuklara hediye veren Başkan Büyükgöz, aileleriyle de sohbet ederek acil şifalar diledi. Başkan amcalarını karşılarında gören sünnet çocuklarının sevinci, aldıkları hediyelerle ikiye katlandı. Ailelerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Delikanlılığa adım atan çocuklarımıza acil şifalar dilerim. Çocuklarının ilk mürüvvetlerini bugün yaşayan ailelere de onlarla birlikte sağlık, sıhhat dolu ömür temenni ederim” dedi.