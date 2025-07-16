Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı heyeti siyasi temaslarına başladı. Heyet, ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Bu görüşmenin ardından Gelecek Partisi ile bir araya gelen heyet, sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluştu. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Heyetin yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşeceği bildirildi. Tüm bu ziyaretlerin ardından heyetin İmralı’ya gitmek için hazırlık yapacağı, ancak bu hafta için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmenin takvimde yer almadığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi