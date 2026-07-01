İnegöl Belediyesi, yaz dönemiyle birlikte kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Önceki hafta Fındıklı Mahallesinde yapılan parke taş uygulamasının ardından İnegöl Belediyesi ekipleri önce Bayramşah Mahallesinde çalışma yaptı, ardından Akbaşlar Mahallesinde çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, tamamlanan Bayramşah Mahallesi ile parke taş uygulamalarının devam ettiği Akbaşlar Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceledi.

Kırsal mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan çalışmalar kapsamında, bu yıl parke taş uygulaması gerçekleştirilen ikinci mahalle Bayramşah oldu. İlk olarak Fındıklı mahallesinde başlatılan uygulamaların ardından Bayramşah Mahallesi'nde de çalışmalar tamamlandı. Bayramşah Mahallesi'nde 3 sokak ve mahalle meydanı olmak üzere toplam 4 noktada 2 bin metrekare parke taş uygulaması gerçekleştirildi. Akbaşlar Mahallesinde ise Cuma günü başlayan çalışmalar devam ederken, bu hafta sonuna kadar mezarlık yolu ile birlikte 2 sokakta toplam 1.900 metrekare parke taş uygulamasının tamamlanması hedefleniyor.

Her iki kırsal mahallede de beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte İncelemeler yapan Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım konforunu güçlendirmek adına yapılan çalışmaların farklı bölgelerde devam edeceği kaydedildi.