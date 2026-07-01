Osmangazi Belediyesi'nin kadınların üretime katılımını desteklemek, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) yıl sonu sergileri devam ediyor. Bu kapsamda Namık Kemal Mahallesi'nde faaliyet gösteren OSMEK Kurs Merkezi'nde hazırlanan yıl sonu sergisi, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ile mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. El emeği göz nuru ürünlerin görücüye çıktığı sergi, kadınların üretim gücünü gözler önüne serdi.

İğne oyasından el nakışlarına, soğuk seramik çalışmalarından dekoratif süslemelere kadar birbirinden özel ürünlerin yer aldığı sergide, kadınların ince işçiliği ve estetik bakış açısı dikkat çekti. Geleneksel el sanatlarının modern dokunuşlarla harmanlandığı sergide, fincan süslemeleri, dekoratif aksesuarlar, el işi tekstil ürünleri ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan özgün tasarımlar büyük beğeniyle incelendi.

'Osmangazi Belediyesi olarak tüm gayreti kendilerine sunacağız'

Kurdela kesimiyle birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, sergiyi inceleyerek birbirinden değerli el emeği eserler hakkında bilgiler aldı. Kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tek tek tebrik eden Başkan Yardımcısı Yıldızhan, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'75 kursiyerimizin dört ana dalda çalışmalarıyla ilgili sergimizin açılışını yaptık. Osmangazi Belediyesi olarak kadınlarımızı iş hayatına kazandırmak için elimizden gelen bütün gayreti Halk Eğitim iş birliğiyle sunmak istiyoruz. Burası ağırlıklı olarak Arnavut kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge. Burada kendi geleneklerine, örf ve adetlerine uygun sergileri sundular. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak tüm gayreti kendilerine sunacağımızı ifade ettik.'

'Çok güzel arkadaşlıklar oldu'

OSMEK'in kendilerine güzel şeyler kattığına değinen 47 yaşındaki kursiyer Beyhan Ateş de, 'Çevrem genişledi, arkadaşlarım oldu, farklı özellikteki insanları tanıdım, el işim gelişti, yapabileceklerimi öğrendim. Bilmediğim bir sürü şey varmış, her şeyi öğrendim. Çok güzel arkadaşlıklar oldu. Çok güzel eğlencelerimiz oldu, ben çok mutluyum. Osmangazi Belediyesi'ne, Başkanımız Erkan Aydın'a OSMEK kursunu açtıkları için çok teşekkür ederim. Bizi geliştirdiği ve iş imkanları sağladığı için çok teşekkür ederim' diye konuştu.