Yıllardır ilçede görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Nazlı'nın Azerbaycan'da görevlendirilmesinin ardından yerine atanan isim belli oldu.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı'nda görev yapan Kıdemli Üsteğmen Mehmet Durmuş, İnegöl İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı.

Yeni komutanın önümüzdeki günlerde ilçedeki görevine başlaması beklenirken, komutanlık görevini vekâleten Üsteğmen Abdulkadir Elaldılar yürütüyor.

İnegöl gibi Bursa'nın en büyük ilçelerinden birinde görev yapacak olan Kıdemli Üsteğmen Mehmet Durmuş'un, görevi devralmasının ardından kamu düzeni ve asayiş hizmetlerini İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte başarılı şekilde sürdürmesi hedefleniyor.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ