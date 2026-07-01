Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl istikametine seyir halinde olan 16 KL 085 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitmeyi kabul etmedi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ