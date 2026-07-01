İnegöl Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle’de BUSKİ tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan 11 sokakta asfalt ve tretuvar uygulamaları hayata geçirildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte bugün çalışmanın tamamlandığı bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da yapılan hizmetler yerinde değerlendirilerek istişareler yapıldı.

11 SOKAK ASFALTI VE KALDIRIMIYLA EKSİKSİZ HALE GELDİ

Yeni yerleşim bölgesi niteliği taşıyan ve daha önce sathi kaplama bulunan sokaklarda, BUSKİ’nin altyapı çalışmalarını bitirmesinin ardından İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından ilk olarak kaldırım imalatları gerçekleştirildi. Nisan ayında başlayan tretuvar çalışmalarının ardından asfalt kaplama süreci 17 Haziran’da başladı ve 23 Haziran itibariyle tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; Name, Çağatay, İlbay, Heybeli, Akdemir, Çaybaşı, Bağ, Aksu, Güner, Bahtiyar ve Bilgili Sokaklar olmak üzere toplam 11 sokakta asfalt kaplama yapıldı. Toplam 1260 metre uzunluğa sahip sokaklarda 1.822 ton asfalt kullanıldı. Tretuvar imalatları kapsamında ise 1900 metretül bordür ve 1950 metrekare parke taşı kullanılarak modern kaldırımlar oluşturuldu.

82 ARAÇLIK OTOPARK ÜRETİLDİ

Öte yandan; Name, Akdemir, Aksu ve Güner Sokaklarda olmak üzere 4 farklı noktada mahalle otoparkları da oluşturuldu. Bu düzenlemelerle birlikte bölgede toplam 82 araçlık park alanı kazandırıldı.