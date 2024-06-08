Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut sosyal medya hesabından DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.Karabulut, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini belirtti.

Karabulut paylaşımında, “Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevimi, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamızın en önemli sebebi, İkiköprümüzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır,” dedi.