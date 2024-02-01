CHP’nin ittifak yerine “işbirliği yapalım” önerisine olumsuz yanıt veren partiler ülke genelinde adaylarını açıklamış ancak DEM Partisi henüz görüşmelerin devam ettiği gerekçesiyle adaylarını kamuoyuyla paylaşmamıştı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehir ile bazı il ve ilçeler için genel merkezler nezrinde görüşmeler sürerken, bazı ilçeler noktasında pazarlıklar yapıldığına yönelik bilgiler sızdırılmıştı.

Bursa ve İnegöl’de ki Dem Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bursa adayı konusunda henüz bir karar verilmedi. Parti içi görüşmelerin devam ettiğine yönelik bilgiler alınırken, aday açıklamasının olası CHP-DEM Partisi işbirliği yapılması olasılığı nedeniyle geciktirildiği öğrenildi.

DEM Partisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını bu hafta netleşmesi beklenen görüşmeler sonrası açıklayacak.