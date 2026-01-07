Bugün gerçekleştirilen törende, CHP’den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi’nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi’nden ayrılan İrfan Karatutlu AK Parti saflarına katıldı. Üç ismin parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Ülkesine hizmet etmek isteyen herkese kapımız açık” mesajını verdi. Hasan Ufuk Çakır ise açıklamasında, “Bu ülkenin iki başkomutanı vardır; Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Kendilerini saygıyla selamlıyorum” dedi.

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

CHP'den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'yle yollarını ayıran İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti.

3 vekilin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çakır şu sözleri söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli dava arkadaşlarım, aziz milletim... Ben Hasan Ufuk Çakır. İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Makamlar geçici, onur ve haysiyet kalıcıdır. Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zor olanı seçtim. Çünkü bu millet yalanı değil hakiki, eğilmeyi değil direnmenin yanındadır. Bugün buradayım. Hesapla değil inançla, korkuyla değil cesaretle, geçmişe sığınarak değil millete yasalanarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yüz yılında yürüyüşünde hak için, millet için, devlet için dimdik durmaya geldim. Rabbim utandırmasın. Milletimiz var olsun. Evet bir şey daha diyeceğim; Yörük çocukları bir durun bakalım. İki başkomutan var biri Gazi Mustafa Kemal Paşa diğeri de Türkiye Ordularının Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine."