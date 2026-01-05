Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 17.00’de başlayan toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bırakıp, büyük umutlarla geleceğe bakıyoruz. Yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2025 boyunca Türkiye’nin kalkınması için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, geçen hafta DEAŞ’lı teröristler tarafından hayatını kaybeden 3 emniyet mensubumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ailelerine, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum.”

"TRUMP'LA VENEZUELA'YI KONUŞTUK"

(Özgür Özel) İç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yapmaktadır. Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir. Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor.

Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir. Venezuela vakasını toplantımızda enine boyuna değerlendirdik.

Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.

Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir. Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukunun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır.