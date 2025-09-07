Demet Akalın, Çeşme Alaçatı Şerefe'de verdiği konserle sezonu kapattı. Yaz boyu sahnelerin çok konuşulan ismi olan Akalın, enerjisi ve danslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı, performansıyla büyüledi.İZMİR (İGFA) - Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, önceki akşam Çeşme Alaçatı Şerefe’de verdiği konserle sezonu kapattı.

Yaz boyunca sahnelerin en çok konuşulan ismi olan Akalın, enerjisi ve dansçılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnedeki performansıyla büyüleyen sanatçı, yazı da muhteşem bir finalle noktaladı.