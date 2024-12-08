Demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat 12 milyar dolara yaklaştı. Türkiye sanayisinin önde gelen ihracatçı sektörlerinden olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracatı Kasım ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artış ile 1 milyar dolar oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2024 yılının Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin 2024 Kasım ayı ihracat toplamı 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü 1 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genel ihracatından aldığı payı yüzde 5,4 oranına yükseltti.

2024 Ocak-Ekim kümülatif verilerine göre ise sektör 11,6 milyar dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 5,6 pay aldı ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6’ncı sektör oldu. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün bu dönemdeki ihracatı geçen seneye göre yüzde 0,3'lük azalış gösterdi.

İHRACATI AVRUPA SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracattaki en büyük pazarı Kasım ayında da Avrupa oldu. Bu bölgeye Kasım ayında yapılan ihracat bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 18,68 artışla 556,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 118,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 66,7 milyon dolar ile İtalya ikinci, 54,1 milyon dolar ihracat ile de Amerika Birleşik Devletleri üçüncü oldu.

2024 Ocak-Kasım dönemine bakıldığında da en çok ihracat 1,36 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleştirildi. İkinci sıradaki İtalya’ya 760 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan Bulgaristan’a 569 milyon dolar, ABD’ye 536 milyon dolar ve Irak’a 518 milyon dolar ihracat yapıldı.

Kasım ayı alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, Alüminyum ürün grubu 435,9 milyon dolar ile değer bazında ilk sıradaki yerini korudu. Alüminyum sektörünü 238,5 milyon dolar ile Metallerden Eşyalar, 221,5 milyon dolar ile Demir Çelik Mamulleri ve 206,4 milyon dolar ile Bakır sektörü takip etti.

YILLIK KAYIP SIFIRA YAKLAŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ihracat performansı hakkında yaptığı değerlendirmede, son aylardaki olumlu performansın devam ettiğini ve bu durumun 2025 için biraz daha olumlu bakmalarını sağladığını ifade etti.

Ekim ayındaki yüzde 15'lik artışın ardından Kasım ayında da sektörün ihracatının yüzde 9,3 arttığını kaydeden Tecdelioğlu, böylece 11 aylık dönemler karşılaştırıldığında, geçen seneye göre kaybın yüzde 0,3'e kadar gerilediğine dikkat çekti. Sektörün içeride yüksek faizler, düşük büyüme ve düşük dolar kuru, dışarıda ise talep düşüşüne rağmen geçen seneyi yakalama noktasına geldiğini kaydeden Tecdelioğlu, "2024 sonu itibariyle bu zorlu seneyi kayıpsız kapatacağımıza inanıyoruz." dedi.