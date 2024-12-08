Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, geleceği koruyacak bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Çocuklarda su tasarrufu bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefleyen eğitim programı, Altıeylül ilçesindeki Macarlar İlkokulu’nda hayata geçirildi.BALIKESİR(İGFA) - 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan eğitim etkinliğinde, çocuklara suyun hayati önemi ve tasarruf yapmanın gücü interaktif bir şekilde anlatıldı. Suyun günlük yaşamımızdaki rolünü ve kaynakların sınırlı olduğunu öğrenen öğrenciler, basit adımlarla büyük değişimlerin mümkün olabileceğini konusunda bilgi sahibi oldu.

BASKİ yetkilileri, programın çocuklar üzerinde büyük bir etki bıraktığını belirterek, eğitimlerin diğer okullarda da devam edeceğini duyurdu. “Su hayattır, tasarruf gelecektir” sloganıyla yola çıkan BASKİ, bu tür etkinliklerle çocuklara erken yaşta su bilinci kazandırmayı ve su bilinci yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

BASKİ’nin bu girişimi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.