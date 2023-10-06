Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi eylül ayı sonuçları açıklandı. Metal sanayi ihracat miktar ve değer endeksi Eylül ayında gerileyerek, Ağustos ayındaki artışın ardından miktarda 137,24 puandan 128,32 puana, değerde ise 158,19 puandan 151,05 puana indi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi Eylül ayı sonuçları açıklandı.

İhracat birim fiyatları Türk Lirasındaki düzeltme sonrası ağustos ayında 4,31 dolar/kg iken eylül ayında 4,40 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatının 9 ayda 9,5 milyar dolara ulaştığının bilgisini paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Sürdürülebilir imalata devam etmemiz lazım. Türkiye, stratejik olarak çok önemli bir noktada. Çevresinde 4 saatlik mesafede 55 ülke var. Bu tip fırsatları iyi değerlendirerek, Türkiye'nin dünyanın konjonktüründeki pastadan muhakkak pay alacağına ve büyüyerek çıkacağına inanıyoruz.” dedi.

Endeksin eylül ayı sonuçlarına göre, 2023 yılının ilk yarısında demir çelik ihracatı değer olarak yüzde 17 ve metal sanayi ihracatı ise yüzde 12 daraldı. Türkiye metal sanayi ihracat endeksinin, 2023 yılının ilk yarısında benzer bir daralma performansı gösterdiği belirtildi.

DÜNYA MAL TİCARETİ YÜZDE 5 DARALDI

Endeksin eylül ayı sonuçlarına göre, 2023 yılında dünya mal ticaretinde yılın ilk yarısında başlayan yavaşlama ilerleyen aylarda daralmaya dönüştü. Yılın ilk yarısında dünya mal ticareti 2022 yılının ilk yarısına göre değer olarak yüzde 5 daralarak 11,87 trilyon dolara geriledi. Dünya Ticaret Örgütü 2023 yılının ikinci yarısında da dünya mal ticaretinde değer olarak yüzde 5-6 arasında daralmanın süreceğini öngörüyor. Nitekim global sanayi PMI verilerinde alınan ihracat siparişleri eylül ayında da azaldı. Alınan ihracat siparişlerinin PMI verisinin son 19 aydır daralma bölgesinde kaldığı vurgulandı.

METAL FİYATLARI GERİLEDİ

Metal fiyatlarının; sıkı para politikasının sürüyor olması, güçlü dolar, talep tarafındaki yavaşlama beklentisi ve Çin ekonomisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eylül ayı genelinde gerilediğinin belirtildiği endekste, fiyatlardaki gerilemelerin ihracat birim fiyatları üzerinde düşüş baskısı yarattığı kaydedildi.

Yurtiçinde ise sıkı para politikalarının kademeli olarak sürdüğü, yüksek bir faiz artışı ile kredi faizleri ve maliyetleri de artarken, Türk lirasında da eylül ayında bir gerileme yaşandığı kaydedildi. TL’nin düzeltme sonrası seviyeleri eylül ayında ihracatı kısmen destekledi.

Metal sanayi ihracatında alıcılar veya müşterilerin sanayi PMI verilerindeki gelişmeler ihracat için önemli bir öncü gösterge olduğu belirtilirken, küresel ölçekte çelik, alüminyum ve bakır ürün grubunu kullanan sanayilerde PMI verileri eylül ayında gerileme gösterdi. Gerilemenin özellikle Avrupa’da daha kuvvetli yaşandığı aktarıldı.