Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle gerçekleştirdiği Üçlü Danışma Kurulu toplantısını 21 Ekim’de yeniden düzenleyecek.

Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

İşçi tarafı Komisyonun işleyişine tepkili

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirerek, adil olmayan bir komisyonda uzun yıllardır yer aldıklarını belirtti ve bu durum devam ettiği sürece TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacaklarını açıklamıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

Asgari ücretin belirlenme süreci nasıl işliyor?

Yasa gereği, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmalarını yürütmek üzere aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor. Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit olması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.