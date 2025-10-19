Forbes Dergisi verilerine göre Türkiye’nin en zengin ismi artık Hamdi Ulukaya. Kurucusu olduğu Chobani şirketinin 650 milyon dolarlık yatırım almasının ardından Ulukaya’nın net serveti hızla artarak 13,5 milyar dolara yükseldi.

BÜYÜK SIÇRAMA

Bu dikkat çekici yükseliş, Hamdi Ulukaya’yı Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 1868. basamaktan 202. sıraya taşıdı. Kısa Dalga’nın haberine göre, Chobani’nin tahmini yüzde 68’lik hissesine sahip olan Ulukaya, servetini 11 milyar dolar artırarak önceki zirve sahibi Murat Ülker’i (yaklaşık 5,4 milyar dolar) geride bıraktı ve Türkiye’nin en zengin ismi konumuna yükseldi.

FENERBAHÇE’YE SPONSOR OLMUŞTU

Hamdi Ulukaya, Türkiye kamuoyunda Chobani’nin Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmasıyla gündeme gelmişti.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak göçebe bir yaşam tarzının içinde büyüdü. Elazığ kökenli ailesiyle birlikte yaylalarda geçen çocukluk dönemi, onun üretimle ve doğayla erken yaşta tanışmasını sağladı. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başladı. 1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD’ye giden Ulukaya, daha sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme dersleri aldı ve iş hayatına ilk adımını attı. 1972 doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Ailesi aslen Elazığlıdır ve Şavak Aşireti’ne mensuptur.