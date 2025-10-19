Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni yıldan itibaren doğal gazda da elektrikte uygulanan kademeli tarife sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu modelde, gelir seviyesi yüksek haneler devlet desteğinden muaf tutulacak ve tüketim miktarına göre fiyatlandırma yapılacak. Ayrıca, doğal gaz kademeleri illere göre farklılaştırılacak ve kışı daha sert geçen bölgeler için özel düzenlemeler yapılacak.

Enerji Bakanlığı, desteklerin ihtiyaç sahibi hanelere ulaşmasını sağlayarak adil bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Sabah Gazetesi’nden Barış Şimşek’in aktardığı bilgiye göre, bu yıl elektrik ve doğal gazda sağlanan desteklerin tutarı 600 milyar TL’ye ulaşırken, borçlanma finansmanı dahil edildiğinde toplam maliyet 850 milyar TL’yi bulacak. Şu anda doğal gaz sübvansiyonu yüzde 60 seviyesinde uygulanıyor; yani 100 liralık fatura için devlet 60 lira ödüyor.

Bakanlık, doğal gaz desteğinde gelir adaletsizliğini önlemek amacıyla yeni bir sisteme geçiyor. Bu sistemde, tüketimi fazla olan haneler yüksek gelir grubuna dahil edilerek destek kapsamı dışında bırakılacak. Her il için kış aylarındaki ortalama doğal gaz tüketimi dikkate alınarak farklı kademeler belirlenecek ve kışı daha sert geçen iller pozitif ayrımcılıkla desteklenecek.

Rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek

Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğal gaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek. Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden yüzde 50 fazlasını tüketenlerin desteklemeden çıkarılması öngörülüyor. Bu örneğe göre, Ankara'da 270, İstanbul'da yaklaşık 230, Erzurum'da 345 metreküp aylık tüketimi aşanlar desteklemeden çıkarılacak.

Vatandaşların yüzde 84’ü mevcut destekten etkilenmeyecek

Yeni düzenlemeyle vatandaşların yüzde 84’ü mevcut destekten etkilenmeyecek. Doğal gazın yaklaşık yarısını tüketen ve yüksek gelir grubunda yer alan yüzde 16’lık kesim ise artık desteğin dışında kalacak. Olası hesap hatalarında, ihtiyaç sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak düzeltme talep edebilecek. Vatandaşlar ayrıca faturalarında aylık doğal gaz tüketim miktarlarını görebilecek.