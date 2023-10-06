Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Gamze Soğuksu, U 22 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.ORDU (İGFA) - 10-20 Kasım tarihleri arasında Karadağ’ın Budva şehrinde yapılacak olan U 22 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden Gamze Soğuksu, yapılacak şampiyonada hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. 7 defa Türkiye şampiyonasına katıldığını ve bu şampiyonalarda 6 kez altın madalyanın sahibi olduğunun belirten Milli Boksör Gamze Soğuksu, son yıllarda verilen desteklerle başarının hızla arttığının altını çizdi.

MİLLİ SPORCU GAMZE SOĞUKSU: “HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK”

Milli Takım Antrenörü İbrahim Gündoğdu gözetiminde günde 2 antrenman yaparak hazırlanan Milli Boksör Gamze Soğuksu, Şampiyonada hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi.

Gamze Soğuksu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyük bir heyecan içinde çalışmalara ara vermeden devam ediyorum. 7 kez Türkiye Şampiyonasına katıldım. Bu Şampiyonada 6 kez altın madalyaya ulaşırken 1 kez de ikincilik elde ettim. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok iyi bir şekilde buna hazırlanıyorum. Hem Ordu’da hem de Olimpiyat hazırlık merkezinde bu şampiyonaya hazırlık sürecimizi devam ettiriyoruz. 10-20 Kasım tarihleri arasında Karadağ’ın Budva şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda hedefim kesinlikle altın madalya olacaktır. Bu hazırlık sürecinde en önemli desteği Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’den gördüm. Kendisine şahsım adına teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek verdi. Bizde bu desteği altın madalya ile taçlandırıp kendisine hediye edeceğiz.”