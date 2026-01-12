Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunan Velika Deresi, etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Bölgeyi beyaza bürüyen kar, Velika Deresi ve çevresindeki ormanlık alanla birlikte eşsiz manzaralar oluşturdu. Dere üzerine devrilmiş ağaçların üzerinde biriken karlar ve sarkıt şeklinde oluşan buzlar, doğanın kış mevsimindeki görsel şölenini gözler önüne serdi. Suyun akışıyla birlikte oluşan buz tutmuş detaylar, adeta tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan, Velika Deresi üzerindeki küçük şelale bölümünde, karla kaplanan ağaçlar ve dere yatağı fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Velika, kış aylarında da güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ortaya çıkan manzaralar, Demirköy'ün doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, Velika Deresi kışın da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.