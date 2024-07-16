Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, Sakarya’da tüm camilerden okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde karanlık gecenin sekizinci yıl dönümünde camilerden sela sesleri yükseldi. Birlik ve beraberliğin sembolü halinde gelen selalar, tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da saatler gece saat 00.13’ü gösterdiğinde tüm camilerde okundu.