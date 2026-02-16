Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde temsil eden Denis Örs, erkekler 500m elemelerinde serisini 44.651 ile üçüncü sırada tamamlarken, rakibinin ceza getiren hareketi sonrasında çeyrek final biletini aldı.

İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerinde düzenlenen 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateni erkeklerde temsil eden milli sporcu Denis Örs, erkekler 500m elemelerinde serisini 44.651 ile üçüncü sırada tamamlarken, rakibinin ceza getiren hareketi sonrasında çeyrek finale kaldı.

Deniz Örs'ün boy göstereceği çeyrek final mücadelesi yarın 22.15'te başlayacak.

Aynı kategoride mücadele eden Pekin 2022 Olimpiyat Oyunları 6'ncısı milli sporcu Furkan Akar ise serisinde aldığı ceza sonrasında oyunlara veda etti.