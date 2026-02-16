Valilik tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın 17 Şubat 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Rüzgarın hızının 50-70 kilometre/saat, yer yer ise 80 kilometre/saat seviyelerine ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uyarının 17 Şubat 2026 saat 12.00'de başlayacağı ve aynı gün saat 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.