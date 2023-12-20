İstanbul’da mutlaka gezilip görülmesi gereken müzeler arasında bulunan Deniz Müzesi, Türk Denizcilik tarihini ve Osmanlı imparatorluğunun ihtişamını yansıtmaktadır. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alan müze her sene binlerce yerli ve yabancı turistlere kapılarını açmaktadır. İçerisinde sergilenen eserler ile dünyanın sayılı müzeleri arasına girmektedir. Eşsiz eserlerin yer aldığı Deniz Müzesi Gezi Rehberimizi hakkında bilgiler ile devam edelim.

Deniz Müzesi Hakkında Bilgiler

Deniz Müzesi, Türkiye’nin denizcilik alanında en büyük ve içerdiği eserler ile birlikte oldukça önemli bir müzedir. Koleksiyonunda yaklaşık 20.000 adet eser bulunmaktadır. Deniz Kuvvetlerine bağlı olan müze Türkiye’nin ilk askeri müze olma özelliği taşımaktadır. Deniz Müzesi 31 Ağustos 1897 yılında II. Abdülhamid ve tershane komutanı Arif Paşa’nın destekleri ile kurulmuştur. Öncesinde tasnifi yapılmamış, müze deposu olarak açılmıştır. 1933 yılında Kasımpaşa’da ki Nakkaşhane binasına taşınan müze bu kez Bahriye Müzesi Müdürlüğü adı altına açılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında eserler koruma amacıyla Anadolu’ya götürülmüştür. Savaş bitince 1946 yılında müze tekrardan İstanbul’a taşınması karar alınmış ve Dolmabahçe külliyesine taşınmıştır. Daha sonradan müze 1961 yılında bugünkü bulunan yeri Beşiktaş’a taşınmıştır. Sonraki yıllarda 5 yıl süren büyük bir yenileme çalışması ardından 4 Ekim 2013 tarihinde tekrardan ziyaretçileri ile buluşmuştur.

Müzenin ana sergi binasında 4 salon ve 17 oda da eserler yer almaktadır. Ana sergi binası 1.500 metrekare bir alana sahip 3 katlı bir yapıdır. Müze içerisinde sergilenen eserler saltanat kayıkları, haritalar, kadırgalar, silahlar, gemi modelleri, bahriyeli kıyafetleri, tablolar ve Atatürk’e ait bazı eşyalar bulunmaktadır. İçerisinde ki en önemli eser kadırga, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yapılan uzun ve akademik araştırmalar sonucunda 17. yüzyılda inşa edilen dünyada yaşayan en eski tarihi gemisidir. Deniz Müzesi kurulduğu tarihten bu yana Türk deniz tarihine ait bilgi, belge ve nesnelerin muhafaza ederek, yeni nesillere aktarılmasında büyük bir rol oynar. Deniz Müzesi gezi rehberimiz de müze nerede ve nasıl gidilir yakından bakalım.

Deniz Müzesi Nerede ve Nasıl Gidilir ?

İstanbul Deniz Müzesi Beşiktaş ilçesinin sahil kısmında Shangri-La Otel ve Başbakanlık Ofisinin hemen yanında yer alır. Toplu taşıma ile rahat ulaşabileceğiniz müzeye Metrobüs ile gidecekseniz. Zincirlikuyu durağından inip Beşiktaş yönüne doğru giden otobüslere binerek rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. Tramvay ile gidecek olanlar Bağcılar-Kabataş hattına binerek en son durakta inip 10-15 dakikalık bir mesafe yürüyerek rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Anadolu yakasından gelecek olanlar ise Kadıköy ve Üsküdar’dan vapur veya deniz otobüsüne binerek Beşiktaş’a gelip biraz yürüyerek Deniz Müzesine ulaşabilirsiniz.

Deniz Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze Pazartesi günleri dini bayramları ve yılbaşının ilk günleri hariç her gün ziyaretçilerine kapıları açıktır. Müze hafta içi ve hafta sonu ziyaret saatleri değişmektedir.

Hafta İçi Hafta Sonu 09:00 – 17:00 10:00 – 18:00

Deniz Müzesi Giriş Ücretleri 2019

Denizcilik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olduğu için giriş ücretleri oldukça makuldür ve herkes tarafından rahatça ziyaret edilebilir.Müzenin güncel giriş ücretleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

Öğrenciler : Ücretsiz Yetişkinler : 10 TL

Diğer Ücretler :