Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü için Yalova’daki bir firmaya ürettirdiği taşınabilir basınç odasının kabul testleri başladı. Basınç odası, testlerin tamamlanmasının ardından yarın tırla Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne götürülecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi için yapılan Türkiye’nin ilk taşınabilir basınç odası kabini tamamlandı. Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne gönderilecek kabinin Yalova’daki testlerin ardından tırla yarın yola çıkması bekleniyor. Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan taşınabilir basınç odasının kabul testlerinin başarıyla yapıldığını ifade eden üretici firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğithan Demirdik, imalatını yaptıkları basınç odasını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi için yapılmış Türkiye’nin ilk kabinini ürettiklerini ifade eden Demirdik, “Basınç odası başta deniz polisi dalgıçları olmak üzere acil durumlarda 4 artı 2 kişinin tedavi görebileceği, 8 bar basınca dayanıklı, içerisinde kontrol panelleri ve oksijen sistemlerinin olduğu hareket halinde dahi kullanılabilecek bir sistemdir. Onun ötesinde daha önemli bir özellik olarak Türkiye’nin herhangi bir yerinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere özel imal edilmiş konteyner içine yapıldı. Gerek Çanakkale’deki eğitim merkezinde, gerekse Türkiye’nin farklı noktalarında kullanılabilir. Her türlü hava şartlarında ve seyir esnasında dahi operasyonel yetkinliğe sahip" dedi.