Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Yusuf İ.(25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden sürücü Murat C.(42) yönetimindeki 16 BFG 0986 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil, yaklaşık 1 kilometre ileride bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk